Yemen: Houthi chiudono 27 ambulatori per il coronavirus

- I ribelli sciiti Houthi dello Yemen hanno chiuso 27 ambulatori medici nelle aree da loro controllate a causa della diffusione del coronavirus, in particolare a Sana'a. Nonostante le forze filo-iraniane nascondano i dati sulla pandemia che sta colpendo il Paese, soprattutto nella capitale, le milizie hanno lanciato una massiccia campagna per chiudere le strutture sanitarie a Sana'a. Fonti mediche hanno riferito all’emittente televisiva saudita “Al Arabiya” che le milizie hanno chiuso 27 cliniche e farmacie nel distretto di Ma'in della capitale dopo aver registrato l’afflusso di pazienti che denunciavano i sintomi della Covid-19, spiegando che "non è una prerogativa di quegli ambulatori ricevere i malati di coronavirus". I medici di Sana'a riferiscono che la campagna della milizia Houthi ha chiuso gli ambulatori dopo aver osservato una grande affluenza di cittadini con sintomi compatibili con il coronavirus. (Res)