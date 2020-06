Fase 2: D'Incà, decreto semplificazione pronto in pochi giorni, entro agosto sarà legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto semplificazione sarà legge entro agosto: lo ha detto Federico D'Incà, ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai microfoni di "Radio anch'io", condotto da Giorgio Zanchini su Radio1 Rai. "Questa è una grande opportunità per semplificare il paese, il decreto semplificazione sarà legge entro agosto. Il testo è in costruzione da parte dei ministeri coinvolti, sarà pronto entro due settimane al massimo. Il decreto semplificazione prevedrà tempi ridotti, non più biblici, questo cambierà. Il modello del ponte di Genova è quello che vogliamo utilizzare nel futuro. Bisogna ridurre l'impatto della burocrazia", ha spiegato. Parlando invece del Meccanismo europeo di stabilità (Mes), il ministro ha spiegato: "La mia posizione e quella del Movimento 5 stelle è di massima attenzione e cautela nei confronti del Mes perché sono fondi che presentano delle condizionalità. Noi vogliamo accelerare i fondi del Recovery Fund. Le aste per i Btp stanno andando molto bene". Infine su Autostrade, D'Incà ha dettp: "Su Autostrade la decisione arriverà nelle prossime giornate, il fascicolo è sul tavolo del presidente del Consiglio, dobbiamo dare giustizia alle vittime, vogliamo discontinuità rispetto al passato". (Rin)