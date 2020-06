Regno Unito: Ippr, oltre un milione di cittadini oltre soglia povertà entro Natale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nuova ricerca del centro studi Institute for Public Policy Research (Ippr) ha rivelato che l'aumento della disoccupazione nel Regno Unito potrebbe portare oltre un milione di cittadini oltre la soglia di povertà prima di Natale. Lo riporta il quotidiano britannico "The Guardian". Tra le persone che rischiano di oltrepassare la soglia di povertà ci potrebbero essere 200 mila bambini, a meno che il governo non introduca dei sussidi per proteggerli. Per trarre le proprie conclusioni numeriche il centro studi ha esaminato uno scenario economico presentato dalla Banca d'Inghilterra. In base alle previsioni della banca, il numero di persone disoccupate nel Regno Unito in seguito alle misure restrittive per il coronavirus potrebbe passare da 2 milioni a 3,3 milioni entro la fine del 2020. Il secondo numero rappresenta circa il 10 per cento della forza lavoro del paese. L'Institute for Public Policy Research ha rilevato che le famiglie in una fascia di reddito bassa che pagano un affitto troppo alto in proporzione alle proprie entrate saranno quelle colpite più duramente da questa crisi. Ippr ha invitato il governo a introdurre diverse misure per evitare un aumento della povertà infantile, fra cui un aumento degli assegni familiari di 5,59 euro a settimana.(Rel)