Usa, Trump replica all'ex segretario alla difesa Mattis: “Contento di averlo licenziato”

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha replicato ieri tramite Twitter al suo ex segretario della Difesa, James Mattis, che poche ore prima lo aveva accusato di “farsi beffe della Costituzione”, per aver minacciato il ricorso all’esercito contro le violenze di strada seguite all’uccisione dell’afroamericano George Floyd da parte di una gente di polizia. “L’unica cosa che probabilmente abbiamo in comune io e Barack Obama è l’onore d’aver licenziato Jim Mattis, il generale più sopravvalutato al mondo. Ho chiesto le sue lettere di dimissioni, e mi sono sentito benissimo nel farlo”, ha scritto Trump, riferendosi alle dimissioni chieste a Mattis nel 2018, dopo che questi si era schierato apertamente contro la decisione di Trump di ritirare le forze statunitensi dalla Siria.L'ex segretario alla Difesa degli Stati Uniti, James Mattis, ha criticato duramente il presidente Donald Trump, definendolo "il primo presidente della mia vita che non tenta di unire il popolo statunitense". L'ex capo del Pentagono, che era stato nominato da Trump ed è il predecessore dell'attuale segretario alla difesa, Mark Esper, ha affermato che Trump "tenta di dividerci". "Siamo testimoni delle conseguenze di tre anni di questo sforzo deliberato, di tre anni senza una leadership matura. Possiamo unirci senza di lui, attingendo alla forza interna alla nostra società civile". Il duro attacco di Mattis pare riferirsi all’ipotesi, ventilata da Trump nei giorni scorsi, di invocare l'Insurrection Act del 1807, la legge che consente di impiegare le forze armate contro disordini e insurrezioni e che fu usata l'ultima volta nel 1992 contro le sommosse a sfondo razziale scoppiate nella città di Los Angeles. A tale ipotesi si è detto contrario anche l’attuale segretario della Difesa, a dispetto delle violenze e dei saccheggi che hanno interessato nei giorni scorsi oltre un centinaio di città statunitensi. "L'opzione di usare l'esercito nel ruolo di polizia dovrebbe essere l'ultima spiaggia e solo nelle situazioni più urgenti e gravi ma ora non siamo in uno di questi momenti", ha dichiarato Esper.In questi giorni i fari sono tutti puntati sugli Stati Uniti, dove le proteste per l’uccisione a Minneapolis del cittadino afroamericano George Floyd da parte di un agente di polizia, Derek Chauvin, si sono allargate all’intero paese (oltre 140 le città coinvolte) e sono in più circostanze degenerate in scontri e saccheggi. Non è un fatto nuovo negli Usa, la cui storia recente è costellata di esplosioni di violenza seguite a episodi di discriminazione razziale e, soprattutto, di abusi delle forze dell’ordine nei confronti della comunità afroamericana. Neppure i due mandati presidenziali di Barack Obama, il primo presidente di colore degli Stati Uniti, hanno ricucito un tessuto sociale logorato dalle ineguaglianze e dalle conflittuali relazioni tra i gruppi etnici. Nelle ultime ore, nell’occhio del ciclone è finito il presidente Donald Trump, che secondo molti osservatori avrebbe contribuito a inasprire le tensioni attraverso dichiarazioni definite da più parti “guerrafondaie”.Il capo della Casa Bianca appare in difficoltà in vista del voto del prossimo 3 novembre, che con ogni probabilità lo vedrà opposto al democratico Joe Biden. I successi economici dei primi anni del suo primo mandato sono stati dissipati dalla crisi originata dalla pandemia di coronavirus, che negli Stati Uniti ha provocato oltre 40 milioni di disoccupati e una contrazione del Pil che potrebbe superare il -50 per cento nel secondo trimestre dell’anno, mentre gli ultimi sondaggi attribuiscono a Biden un vantaggio di almeno dieci punti percentuali nei confronti del presidente in carica. Nel tentativo di rilanciare il proprio consenso in vista dell’appuntamento elettorale del prossimo autunno, Trump si è servito degli eventi in corso per prendersi la scena: ha invocato il pugno di ferro nei confronti delle frange più riottose dei manifestanti, ha vestito i panni del presidente “ordine e legge” e ha usato toni sferzanti nei confronti di governatori e sindaci democratici.Eppure, spostare su Trump il focus della crisi in corso e delle polemiche in merito alla risposta delle autorità alle proteste è un errore che in questi giorni tanti media stanno commettendo. Per la semplice ragione che il presidente degli Stati Uniti, pur dotato di poteri superiori a quelli dei colleghi di buona parte delle democrazie occidentali in fatto di politica estera e di giustizia, ha margini di manovra molto limitati in materia di sicurezza nazionale. A ricordarlo è stato lo stesso Trump nel suo discorso tenuto lunedì primo giugno al Giardino delle rose della Casa Bianca. “Oggi – ha informato il presidente statunitense - ho fortemente raccomandato a tutti i governatori di dispiegare la Guardia nazionale in numeri sufficienti a dominare le strade. Sindaci e governatori devono assicurare una presenza delle forze dell’ordine schiacciante fino a quando la violenza non sarà sedata. Se le città o gli Stati rifiutano di intraprendere quelle azioni che sono necessarie per difendere la vita e la proprietà dei residenti, allora dispiegherò le forze armate degli Stati Uniti e risolverò rapidamente il problema al posto loro”. Trump, dunque, ha raccomandato ai governatori di fare ricorso alla Guardia nazionale, una forza di circa 450 mila riservisti suddivisa su base statale e dotata (tranne che in Minnesota e in Georgia) solo di armi non letali.Finora, dopo la morte di George Floyd, circa 17 mila riservisti della Guardia nazionale sono stati richiamati in 23 Stati, la maggior parte dei quali a guida repubblicana. Diversi Stati coinvolti nelle proteste, tuttavia, hanno deciso di non rispondere all’appello di Trump, preferendo continuare ad affidarsi alle forze di polizia (municipali o statali) e imporre coprifuochi notturni che in parecchi casi sono stati ignorati dai manifestanti. Questo perché la Guardia nazionale risponde quasi sempre all’autorità dei singoli Stati, i cui governatori agiscono come comandanti in capo e la possono richiamare per rispondere a emergenze interne, missioni speciali e operazioni di soccorso. Il presidente degli Stati Uniti ha la possibilità di richiamare la Guardia nazionale e di “federalizzarla”: è accaduto, per esempio, ai tempi di George W. Bush in occasione dell’emergenza nazionale provocata dall’uragano Katrina, quando in Louisiana e Mississippi furono dispiegati riservisti da tutti i 50 Stati. Tuttavia, una legge del 1878 nota come Posse Comitatus stabilisce che le truppe federali non possono essere impiegate in territorio nazionale per agire contro cittadini degli Stati Uniti. Questo significa che le forze della Guardia nazionale hanno compiti di polizia solo se agiscono sotto l’autorità dei governatori, non se rispondono alle autorità federali.Ecco perché la responsabilità della risposta alle proteste in corso è ricaduta finora essenzialmente su sindaci e governatori. Nel suo discorso del primo giugno, Trump ha anche minacciato di fare ricorso autonomamente alle forze armate per reprimere le rivolte. In questo caso, dovrebbe ricorrere all’Insurrection Act del 1807, una mossa invocata dall’ala oltranzista del Partito repubblicano ma avversata da democratici, repubblicani moderati e, soprattutto, dai vertici del Pentagono. Oggi il segretario alla Difesa, Mark Esper, si è fatto portavoce di una posizione che, secondo le più autorevoli fonti stampa nazionali, sarebbe condivisa dai massimi gradi delle forze armate. “Il ricorso all’Insurrection Act – ha indicato Esper – dovrebbe essere usato solo come ultima spiaggia e solo per le situazioni più urgenti e critiche”. L’Insurrection Act consente al presidente degli Stati Uniti lo spiegamento di truppe regolari (dunque, non solo di riservisti) per sopprimere “l’anarchia, l’insurrezione e la ribellione”, anche superando le obiezioni di autorità locali e statali.Trump non sarebbe il primo presidente a ricorrere all’Insurrection Act: in oltre 200 anni di storia, come indicato lo scorso gennaio da un rapporto del Servizio di ricerca del Congresso, la legge firmata dall’allora presidente Thomas Jefferson è stata utilizzata una decina di volte. Dwight Eisenhower invocò l’Insurrection Act nel 1957 per fare in modo che truppe federali scortassero nove studenti di colore in un liceo di Little Rock riservato ai bianchi, al quale si erano iscritti ottenendo una sentenza favorevole della Corte suprema che definì incostituzionale la segregazione nelle scuole pubbliche. Nel 1968 vi fece ricorso il democratico Lyndon Johnson per placare gli scontri dopo l’uccisione di Martin Luther King. L’ultima volta la legge fu utilizzata nel 1992 a Los Angeles, quando l’allora presidente George Bush inviò l’esercito per sedare durissimi scontri a seguito dell’assoluzione di agenti di polizia accusati di aver pestato l’afroamericano Rodney King. Se volesse davvero ricorrere all’Insurrection Act, Trump dovrà comunque prepararsi a una nuova battaglia politica. Il Partito democratico, attraverso il senatore della Virginia Tim Kaine, ha già fatto sapere di essere pronto a presentare un emendamento alla legge di bilancio della difesa per il 2021 che azzererebbe i fondi a disposizione del dipartimento della Difesa per operazioni contro manifestanti o cittadini statunitensi. Il bilancio del Pentagono sarà discusso la prossima settimana dalla commissione Servizi armati del Senato, ma a luglio dovrebbe passare all’esame della Camera dei rappresentanti, dove i democratici hanno la maggioranza e potrebbero bloccare il disegno di legge fino alle elezioni. Una prospettiva certo non gradita ad alcuni tra i più influenti alleati di Trump. (Nys)