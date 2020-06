Ostia: Sinistra italiana X municipio, avviato iter sgombero Casapound a via Baleniere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito dell'occupazione promossa da Casapound del villaggio Azzurro, una struttura di proprietà dell'Aeronautica Militare, il ministero della Difesa ha attivato il procedimento di sgombero con comunicazione, all'organo competente e cioè la Prefettura di Roma, nei primi giorni di maggio. Lo comunica in una nota Marco Possanzini, segretario di Sinistra italiana del X Municipio. "Assolti gli adempimenti di competenza del Ministero della Difesa, ora il Comune di Roma, la Prefettura e il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica possono, di concerto, procedere allo sgombero. Non vorremmo mai che dallo stabile di Via Napoleone III, dopo lo sgombero, si avvii di fatto un trasloco verso Ostia Lido trasformando l'ex villaggio Azzurro nel quartier generale romano di Casapound. I tempi, le modalità, sembrano convergere proprio su questa agghiacciante ipotesi. E' necessario quindi procedere celermente anche allo sgombero dello stabile occupato ad Ostia Lido altrimenti rischiamo che i 'fascisti del terzo millennio', utilizzando strumentalmente il disagio socio-economico di alcune persone, passino dal centro della Capitale al mare di Roma", continua Possanzini. (segue) (Com)