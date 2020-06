Ostia: Sinistra italiana X municipio, avviato iter sgombero Casapound a via Baleniere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ma non basta liberare quello spazio sito in fondo a via delle Baleniere per tirare un sospiro di sollievo. In quel luogo, probabilmente, ci sono delle persone in emergenza abitativa che non possono essere abbandonate. I Servizi Sociali del Municipio X devono censire chi sta occupando, verificarne le effettive condizioni e, nel caso abbiano i requisiti, procedere con la presa in carico. L'assessore Paoletti non perda tempo, serve l'immediato intervento dei servizi sociali per tutelare tutte le eventuali fragilità presenti nello stabile occupato da Casapound ad Ostia Lido - aggiunge il segretario di Sinistra italiana del X Municipio -. Va ricordato che quegli edifici, visto l'anno di costruzione, sono molto probabilmente realizzati con materiali tossici come amianto e quant'altro, un aspetto che rende ancora più urgente l'intervento dei Servizi sociali al fine di trovare, per chi ne ha diritto, una soluzione abitativa adeguata. Presenteremo un documento in Municipio, la giunta di Pillo non può rimanere inerme in attesa degli eventi altrimenti rischia di sostenere inconsapevolmente il vergognoso utilizzo politico delle fragilità promosso da Casapound", conclude Possanzini. (Com)