Messina: dissesto idrogeologico, a Frazzanò al via lavori nel centro urbano

- Un milione e duecentomila euro. A tanto ammonta il budget che l'impresa edile Michelangelo Mammana di Castel di Lucio, confermatasi al primo posto nella gara espletata dall'Ufficio contro il dissesto idrogeologico, avrà a disposizione per eseguire a Frazzanò opere attese da un decennio e che serviranno a ridare stabilità alla zona a monte della via Libertà. La Struttura commissariale, guidata dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e diretta da Maurizio Croce, sta dedicando particolare attenzione alle aree urbane classificate con codice R4 a causa della loro vulnerabilità. Quello che sta per partire è il primo di due interventi che serviranno a neutralizzare gli effetti dei movimenti franosi che hanno provocato lesioni su fabbricati, manto stradale e muri di sostegno. Un Piano complessivo di consolidamento che sarà portato a termine attraverso la realizzazione di una serie di opere di sostegno e una regimentazione delle acque che sarà garantita da una nuova rete di raccolta. (Ren)