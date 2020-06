Roma: Verdi Ev, accesso agli atti per moria pesci nel Tevere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guglielmo Calcerano e Silvana Meli, co-portavoce dei Verdi di Roma in una nota annunciano di aver "presentato formale istanza di accesso civico generalizzato e partecipazione al procedimento avviato dalla Asl Roma 1 per la verifica dello stato delle acque del Tevere a seguito di una morìa di pesci verificatasi all'altezza di Ponte Marconi, a Roma, tra la fine di maggio e i primi giorni di giugno, sollecitando anche l'intervento di Arpa Lazio". "Alla luce di questi avvenimenti", continuano Calcerano e Meli, "riteniamo fondamentale approfondire anche le circostanze che hanno portato alla realizzazione, da parte di Acea Ato 2 Spa, di un impianto di potabilizzazione delle acque del Tevere in zona Grottarossa, attualmente non in funzione. Ci chiediamo infatti se, all'esito delle analisi svolte, la tutela della salute dei cittadini sia compatibile o meno con l'utilizzo delle acque del Tevere a scopo alimentare. Andremo fino in fondo alla questione e, nel caso in cui non dovessimo ottenere riscontri dagli uffici competenti, – concludono Calcerano e Meli, – siamo ben determinati a rivolgerci al difensore civico". (Com)