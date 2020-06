Taiwan: presidente Tsai e vicepresidente Lai ricordano massacro di Piazza Tiananmen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, ha ricordato oggi il massacro di Piazza Tiananmen, avvenuto a Pechino il 4 giugno del 1989, auspicando che l'evento ed i suoi insegnamenti non vengano cancellati dalla memoria del consorzio umano. Sulla sua pagina Facebook, Tsai ha condiviso una foto di una pagina di calendario del 4 giugno e ha affermato che "in Cina ci sono solo 364 giorni l'anno, poiché un giorno è stato dimenticato". Tsai ha spiegato che anche nel passato di Taiwan "c'erano molti giorni scomparsi dal calendario, ma il nostro paese li ha reclamati. Poiché non dobbiamo più nascondere la nostra storia, possiamo ora pensare al nostro futuro. Spero che un futuro, in ogni angolo del mondo e su ogni pezzo di terra non ci siano più giorni scomparsi". Anche il vicepresidente Lai Ching-te ha condiviso un post su Facebook per commemorare la ricorrenza, chiedendo al governo cinese di riconoscere e assumersi la responsabilità del massacro. (segue) (Cip)