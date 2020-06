Corea del Sud: ad aprile il peggior deficit delle partite correnti del decennio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca di Corea ha abbassato il suo tasso di riferimento interbancario di mezzo quarto di punto percentuale, al minimo record dello 0,5 per cento. La decisione, anticipata da diversi esperti nei giorni scorsi, è giunta la scorsa settimana, al termine della riunione mensile del comitato politico della banca centrale, dovrebbe aiutare il governo sudcoreano a contenere le ricadute economiche della pandemia di coronavirus. La Banca di Corea aveva congelato il tasso di riferimento a breve termine allo 0,75 per cento lo scorso aprile, dopo un taglio record dall’1,25 per cento effettuato il mese precedente. Il taglio emergenziale del tasso di riferimento, effettuato a sorpresa per la prima volta da un decennio il mese scorso, era giunto giorni dopo la decisione dell’Organizzazione mondiale della sanità di proclamare la Covid-19 una pandemia. Come anticipato dagli analisti, la decisione segue la pubblicazione degli ultimi dati relativi alle esportazioni, all’occupazione e ai consumi, che risentono in misure sempre più macroscopica dei danni causati dall’emergenza sanitaria globale. (segue) (Git)