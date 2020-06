Usa: Senato approva misure di flessibilità per le piccole imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato federale degli Stati Uniti ha approvato ieri, 3 maggio, nuove misure di flessibilità per le piccole imprese nell’ambito del programma emergenziale Paycheck Protection Program (Ppp), teso a tutelare le aziende colpite dal blocco economico causato dalla pandemia di coronavirus. “Oggi approviamo un altro provvedimento che apporta una modifica mirata al programma”, ha annunciato il presidente del Senato, Mitch McConnel. Il provvedimento estende la finestra temporale a disposizione delle aziende per impiegare i prestiti garantiti dal programma, che è stato approvato lo scorso marzo col consenso unanime del Senato. Il Ppp è parte del pacchetto straordinario da 2.200 miliardi teso a contenere le ricadute del coronavirus. Alle aziende erano state inizialmente concesse otto settimane per spendere i fondi loro concessi tramite il Ppp. La modifica approvata dal Senato estende tale finestra temporale a 24 settimane. (Nys)