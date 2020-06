Cina-Germania: telefonata Xi-Merkel, focus su cooperazione e multilateralismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è pronta a lavorare con la Germania e l'Unione europea per rafforzare la cooperazione strategica, sostenere il multilateralismo e affrontare le sfide globali. Lo h dichiarato il presidente della Cina, Xi Jinping, in una conversazione telefonica con il cancelliere tedesco Angela Merkel, il terzo colloquio tra i due leader dallo scoppio della pandemia di coronavirus. "La parte cinese apprezza la posizione obiettiva e razionale del governo tedesco, nonché il suo rispetto per la scienza sulle questioni riguardanti la pandemia", ha detto Xi. La Cina è pronta a lavorare con la Germania per sostenere il lavoro dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), promuovere la cooperazione internazionale in contesti come le Nazioni Unite e il G20, aiutare i paesi africani a combattere la Covid-19 e contribuire a salvaguardare la sicurezza globale della sanità pubblica, ha aggiunto il leader cinese. La Cina manterrà il proprio impegno ad aprire ulteriormente ed espandere la cooperazione con il resto del mondo, e continuerà a creare un ambiente favorevole per le imprese tedesche per aumentare gli investimenti nel paese. Il recente corridoio aereo fra Cina e Germania aiuterà le imprese di entrambi i paesi ad accelerare la ripresa delle attività e a mantenere la stabilità delle catene industriali e di approvvigionamento internazionali, ha affermato Xi. (segue) (Cip)