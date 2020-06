Cina-Germania: telefonata Xi-Merkel, focus su cooperazione e multilateralismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente cinese si è detto fiducioso che la cooperazione fra i due paesi contribuirà a far uscire presto il mondo dalla recessione economica. Ricordando che la Germania assumerà la presidenza di turno dell'Unione europea (Ue) durante la seconda metà di quest'anno, Xi ha sottolineato che la Cina apprezza la disponibilità di Berlino a promuovere attivamente lo sviluppo dei legami Cina-Ue. Da parte sua, la Merkel ha affermato che la Germania attribuisce importanza al piano di sviluppo economico e sociale realizzato nelle "due sessioni" della Cina, il parlamento cinese, ed è pronto a collaborare con Pechino per promuovere la ripresa del lavoro e della produzione senza compromettere il controllo delle epidemie. La Germania apprezza molto l'annuncio da parte di Xi che il vaccino cinese contro la Covid-19 sarà reso un bene pubblico globale, ha aggiunto Merkel, spiegando che nelle circostanze attuali, per rafforzare la solidarietà internazionale e il multilateralismo è fondamentale per la lotta globale contro la pandemia. Il cancelliere ha affermato che la Germania è disposta a rafforzare gli scambi con la Cina e a continuare a sostenere l'Oms nel suo ruolo importante, al fine di promuovere la cooperazione internazionale in materia di sanità pubblica. La Germania, ha aggiunto, spera di mantenere il dialogo con la Cina e di rafforzare la cooperazione per una vasta gamma di settori e questioni, ed è anche pronta a mantenere una stretta comunicazione con Pechino per attuare gli eventi importanti sull'agenda Germania-Cina e Ue-Cina e spingere per lo sviluppo di livello superiore dei legami fra le parti. (Cip)