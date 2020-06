Hong Kong: vietate manifestazioni per anniversario Piazza Tienanmen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di residenti di Hong Kong intendono commemorare come ogni anno la strage di Piazza Tienanmen accendendo candele in tutta la città, in risposta al divieto opposto dalle autorità cittadine agli usuali raduni e alle marce civili, formalmente motivato dall’emergenza sanitaria del coronavirus. L’anniversario di Piazza Tienanmen giunge quest’anno in un contesto sociale e politico reso incandescente dalla stretta di Pechino sul dissenso e l’attivismo anti-governativo di Hong Kong, tramite una nuova legge sulla sicurezza che il governo cinese punta a varare entro sei mesi. L’amministrazione di Hong Kong ha giustificato il divieto di raduni e manifestazioni citando la necessità di proseguire il distanziamento sociale contro il coronavirus, anche se il numero dei nuovi casi confermati nella ex colonia britannica è bassissimo, e la vita nella regione speciale è già tornata in larga parte alla normalità. La strage di Piazza Tienanmen segnò la fine di proteste di massa a guida studentesca che ebbero luogo a Pechino tra il 15 aprile e il 4 giugno 1989. (segue) (Cip)