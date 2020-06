Hong Kong: vietate manifestazioni per anniversario Piazza Tienanmen (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo cinese non indietreggerà sulla legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong, nonostante le critiche del Regno Unito. Lo ha dichiarato ieri il capo esecutivo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, Carrie Lam, che si trova a Pechino per discutere delle nuove disposizioni con rappresentanti del governo centrale. Nel suo viaggio Lam è stata accompagnata dal segretario alla giustizia di Hong Kong, Teresa Cheng, dal segretario alla Sicurezza John Lee e dal capo della polizia Chris Tang. Nella capitale cinese, oggi Lam ha incontrato il vicepremier cinese Han Zheng e altri alti funzionari del governo centrale, compreso il ministro della Pubblica sicurezza Zhao Kezhi e il direttore dell'Ufficio affari del Consiglio di Stato di Hong Kong e Macao, Xia Baolong. Durante l'incontro con il vicepremier Han, Lam ha sottolineato che la legge non influirà sui diritti legittimi della maggior parte della popolazione di Hong Kong, poiché si rivolge solo a pochissime persone, gruppi e attività che mettono a rischio la sicurezza nazionale. In risposta alle pressioni di paesi come Stati Uniti e Regno Unito sulla legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong, Lam ha affermato: "Spero che altri paesi rispettino la posizione della Cina in materia e non prendano misure unilaterali che potrebbero portare a conseguenze negative". (segue) (Cip)