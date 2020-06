Hong Kong: vietate manifestazioni per anniversario Piazza Tienanmen (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Li Xiaobing, esperto di affari di Hong Kong presso la Nankai University di Tientsin, ha dichiarato al "Global Times": "Nonostante le pressioni esterne, il ritmo di formulazione e attuazione della legge sulla sicurezza nazionale accelererà ulteriormente, dato l'atteggiamento del governo di Hong Kong. L'incontro con alti funzionari del governo centrale è stato anche l'occasione per segnalare alla pubblica autorità il sentimento pubblico di Hong Kong, anche quello degli ufficiali e dei funzionari delle forze dell'ordine. La legge sarebbe introdotta a Hong Kong attraverso un allegato alla Legge fondamentale, azione che richiede un coordinamento completo e dinamico tra autorità centrali e locali". Secondo Lam, a Hong Kong le forze separatiste e persino quelle terroristiche sono in aumento. "Il governo centrale non ha altra alternativa che intraprendere azioni rigorose per salvaguardare la politica 'Un paese, due sistemi'. Alcuni governi stranieri hanno adottato doppi standard nel trattare e commentare la legge sulla sicurezza nazionale: è all'interno della giurisdizione legittima di qualsiasi paese emanare la legge. Gli Stati Uniti e il Regno Unito non fanno eccezione". Lam ha poi spiegato che lo statuto speciale di Hong Kong deriva dalla Legge fondamentale, compresa la zona tariffaria indipendente, il porto franco e il centro finanziario globale. E le sanzioni statunitensi, come la revoca del suo trattamento speciale a Hong Kong che dà alla città lo status di entità commerciale favorevole, non hanno alcun impatto sull'ex colonia britannica. (Cip)