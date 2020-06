Usa: morte Floyd, Trump replica a ex segretario difesa Mattis: “lieto d’averlo licenziato” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questi giorni i fari sono tutti puntati sugli Stati Uniti, dove le proteste per l’uccisione a Minneapolis del cittadino afroamericano George Floyd da parte di un agente di polizia, Derek Chauvin, si sono allargate all’intero paese (oltre 140 le città coinvolte) e sono in più circostanze degenerate in scontri e saccheggi. Non è un fatto nuovo negli Usa, la cui storia recente è costellata di esplosioni di violenza seguite a episodi di discriminazione razziale e, soprattutto, di abusi delle forze dell’ordine nei confronti della comunità afroamericana. Neppure i due mandati presidenziali di Barack Obama, il primo presidente di colore degli Stati Uniti, hanno ricucito un tessuto sociale logorato dalle ineguaglianze e dalle conflittuali relazioni tra i gruppi etnici. Nelle ultime ore, nell’occhio del ciclone è finito il presidente Donald Trump, che secondo molti osservatori avrebbe contribuito a inasprire le tensioni attraverso dichiarazioni definite da più parti “guerrafondaie”. (segue) (Nys)