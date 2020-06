Usa: morte Floyd, Trump replica a ex segretario difesa Mattis: “lieto d’averlo licenziato” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo della Casa Bianca appare in difficoltà in vista del voto del prossimo 3 novembre, che con ogni probabilità lo vedrà opposto al democratico Joe Biden. I successi economici dei primi anni del suo primo mandato sono stati dissipati dalla crisi originata dalla pandemia di coronavirus, che negli Stati Uniti ha provocato oltre 40 milioni di disoccupati e una contrazione del Pil che potrebbe superare il -50 per cento nel secondo trimestre dell’anno, mentre gli ultimi sondaggi attribuiscono a Biden un vantaggio di almeno dieci punti percentuali nei confronti del presidente in carica. Nel tentativo di rilanciare il proprio consenso in vista dell’appuntamento elettorale del prossimo autunno, Trump si è servito degli eventi in corso per prendersi la scena: ha invocato il pugno di ferro nei confronti delle frange più riottose dei manifestanti, ha vestito i panni del presidente “ordine e legge” e ha usato toni sferzanti nei confronti di governatori e sindaci democratici. (segue) (Nys)