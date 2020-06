Usa: morte Floyd, Trump replica a ex segretario difesa Mattis: “lieto d’averlo licenziato” (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eppure, spostare su Trump il focus della crisi in corso e delle polemiche in merito alla risposta delle autorità alle proteste è un errore che in questi giorni tanti media stanno commettendo. Per la semplice ragione che il presidente degli Stati Uniti, pur dotato di poteri superiori a quelli dei colleghi di buona parte delle democrazie occidentali in fatto di politica estera e di giustizia, ha margini di manovra molto limitati in materia di sicurezza nazionale. A ricordarlo è stato lo stesso Trump nel suo discorso tenuto lunedì primo giugno al Giardino delle rose della Casa Bianca. “Oggi – ha informato il presidente statunitense - ho fortemente raccomandato a tutti i governatori di dispiegare la Guardia nazionale in numeri sufficienti a dominare le strade. Sindaci e governatori devono assicurare una presenza delle forze dell’ordine schiacciante fino a quando la violenza non sarà sedata. Se le città o gli Stati rifiutano di intraprendere quelle azioni che sono necessarie per difendere la vita e la proprietà dei residenti, allora dispiegherò le forze armate degli Stati Uniti e risolverò rapidamente il problema al posto loro”. Trump, dunque, ha raccomandato ai governatori di fare ricorso alla Guardia nazionale, una forza di circa 450 mila riservisti suddivisa su base statale e dotata (tranne che in Minnesota e in Georgia) solo di armi non letali. (segue) (Nys)