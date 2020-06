Usa: morte Floyd, Trump replica a ex segretario difesa Mattis: “lieto d’averlo licenziato” (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finora, dopo la morte di George Floyd, circa 17 mila riservisti della Guardia nazionale sono stati richiamati in 23 Stati, la maggior parte dei quali a guida repubblicana. Diversi Stati coinvolti nelle proteste, tuttavia, hanno deciso di non rispondere all’appello di Trump, preferendo continuare ad affidarsi alle forze di polizia (municipali o statali) e imporre coprifuochi notturni che in parecchi casi sono stati ignorati dai manifestanti. Questo perché la Guardia nazionale risponde quasi sempre all’autorità dei singoli Stati, i cui governatori agiscono come comandanti in capo e la possono richiamare per rispondere a emergenze interne, missioni speciali e operazioni di soccorso. Il presidente degli Stati Uniti ha la possibilità di richiamare la Guardia nazionale e di “federalizzarla”: è accaduto, per esempio, ai tempi di George W. Bush in occasione dell’emergenza nazionale provocata dall’uragano Katrina, quando in Louisiana e Mississippi furono dispiegati riservisti da tutti i 50 Stati. Tuttavia, una legge del 1878 nota come Posse Comitatus stabilisce che le truppe federali non possono essere impiegate in territorio nazionale per agire contro cittadini degli Stati Uniti. Questo significa che le forze della Guardia nazionale hanno compiti di polizia solo se agiscono sotto l’autorità dei governatori, non se rispondono alle autorità federali. (segue) (Nys)