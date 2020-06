Usa: morte Floyd, Trump replica a ex segretario difesa Mattis: “lieto d’averlo licenziato” (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ecco perché la responsabilità della risposta alle proteste in corso è ricaduta finora essenzialmente su sindaci e governatori. Nel suo discorso del primo giugno, Trump ha anche minacciato di fare ricorso autonomamente alle forze armate per reprimere le rivolte. In questo caso, dovrebbe ricorrere all’Insurrection Act del 1807, una mossa invocata dall’ala oltranzista del Partito repubblicano ma avversata da democratici, repubblicani moderati e, soprattutto, dai vertici del Pentagono. Oggi il segretario alla Difesa, Mark Esper, si è fatto portavoce di una posizione che, secondo le più autorevoli fonti stampa nazionali, sarebbe condivisa dai massimi gradi delle forze armate. “Il ricorso all’Insurrection Act – ha indicato Esper – dovrebbe essere usato solo come ultima spiaggia e solo per le situazioni più urgenti e critiche”. L’Insurrection Act consente al presidente degli Stati Uniti lo spiegamento di truppe regolari (dunque, non solo di riservisti) per sopprimere “l’anarchia, l’insurrezione e la ribellione”, anche superando le obiezioni di autorità locali e statali. (segue) (Nys)