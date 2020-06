Usa: morte Floyd, Trump replica a ex segretario difesa Mattis: “lieto d’averlo licenziato” (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trump non sarebbe il primo presidente a ricorrere all’Insurrection Act: in oltre 200 anni di storia, come indicato lo scorso gennaio da un rapporto del Servizio di ricerca del Congresso, la legge firmata dall’allora presidente Thomas Jefferson è stata utilizzata una decina di volte. Dwight Eisenhower invocò l’Insurrection Act nel 1957 per fare in modo che truppe federali scortassero nove studenti di colore in un liceo di Little Rock riservato ai bianchi, al quale si erano iscritti ottenendo una sentenza favorevole della Corte suprema che definì incostituzionale la segregazione nelle scuole pubbliche. Nel 1968 vi fece ricorso il democratico Lyndon Johnson per placare gli scontri dopo l’uccisione di Martin Luther King. L’ultima volta la legge fu utilizzata nel 1992 a Los Angeles, quando l’allora presidente George Bush inviò l’esercito per sedare durissimi scontri a seguito dell’assoluzione di agenti di polizia accusati di aver pestato l’afroamericano Rodney King. Se volesse davvero ricorrere all’Insurrection Act, Trump dovrà comunque prepararsi a una nuova battaglia politica. Il Partito democratico, attraverso il senatore della Virginia Tim Kaine, ha già fatto sapere di essere pronto a presentare un emendamento alla legge di bilancio della difesa per il 2021 che azzererebbe i fondi a disposizione del dipartimento della Difesa per operazioni contro manifestanti o cittadini statunitensi. Il bilancio del Pentagono sarà discusso la prossima settimana dalla commissione Servizi armati del Senato, ma a luglio dovrebbe passare all’esame della Camera dei rappresentanti, dove i democratici hanno la maggioranza e potrebbero bloccare il disegno di legge fino alle elezioni. Una prospettiva certo non gradita ad alcuni tra i più influenti alleati di Trump. (Nys)