Usa: Rudy Giuliani contro sindaco New York De Blasio, “è inutile”

- L’ex sindaco di New York Rudolph Giuliani ha rivolto una dura critica all’attuale primo cittadino della Grande Mela, il democratico Bill De Blasio, per la gestione delle proteste violente e dei saccheggi che hanno infiammato la città la scorsa settimana. “Ciò che ho visto giorno dopo giorno dopo giorno è stata senza dubbio la completa inosservanza al dovere da parte del sindaco”, ha dichiarato Giuliani ieri, 3 maggio, nel corso di un intervento alla trasmissione “Hannity” dell’emittente Fox News. Il sindaco De Blasio, così come molti altri governatori e amministratori Usa, soprattutto democratici, ha rifiutato di agire per arginare le violenze che hanno accompagnato le proteste contro l’uccisione dell’afroamericano George Floyd da parte di agenti di Polizia a Minneapolis. De Blasio ha invece espresso solidarietà nei confronti delle proteste, suscitando critiche non soltanto da esponenti del fronte politico conservatore, ma anche dal governatore di New York Andrew Cuomo, un democratico, che ha definito “una vergogna” l’inazione del sindaco a fronte degli atti di saccheggio e vandalismo. (Nys)