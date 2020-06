Fase 2: Sala, è il momento di scelte veloci, poco spazio per mediazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Spero che il governo abbia già una traccia di piano da discutere con le parti sociali altrimenti si rischia che sia un brain storming". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe sala intervenendo a "Otto e mezzo" su La 7. rispondendo alla conduttrice Lilli Gruber che gli ha chiesto se vede possibile l'unità con l'opposizione auspicata daL Presidente Mattarella, ha detto che è “difficile, un conto è la trasparenza e parlare in maniera chiara a tutti, ma in un momento in cui servono decisioni rapide non penso sia semplicissimo il confronto con parti sociali e opposizioni, rimarremmo in questa situazione per parecchi mesi, quindi non vedo ci sia tutto questo spazio per mille mediazioni”. (Rem)