- Stefano Pedica del Partito democratico in una nota si chiede "Notificato lo sgombero a Casapound?" e quindi afferma: "Speriamo che sia veramente la volta buona. Ricordo solo che l'occupazione dell'immobile di via Napoleone III, nel quartiere Esquilino a Roma, ha causato in 16 anni un danno alle casse dello Stato che sfiora i 5 milioni di euro". (Rer)