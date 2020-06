Abruzzo: economia, si è insediato Comitato tecnico-scientifico per fronteggiare emergenze Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi si è riunito per la prima volta il Comitato tecnico-scientifico che avrà il compito di presentare alla Giunta e al Consiglio regionale proposte per fronteggiare l'emergenza socio-economica legata alla pandemia da Covid-19. L'organo consultivo è stato istituito dalla legge regionale n.9 del 2020 ed è composto da dieci esperti in materia economica, fiscale, giuridica con approfondita conoscenza del tessuto produttivo regionale. I professionisti che compongono il Comitato sono: Giuseppe Mauro, Christian Corsi, Daniele Giangiulli, Vincenzo Di Baldassarre, Donatella D'Amico, Pasquale Marchese, Rocco Micucci, Sandro Sala, Benigno D'Orazio, Marco Fracassi. Nella riunione di oggi, svolta in videoconferenza, il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri ha delineato i confini entro i quali si muoverà il Comitato e sottolineato il massimo livello di autonomia di cui godrà. (segue) (Gru)