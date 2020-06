Abruzzo: economia, si è insediato Comitato tecnico-scientifico per fronteggiare emergenze Covid-19 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo bisogno del vostro aiuto" ha detto Sospiri rivolgendosi ai professionisti e ha aggiunto: "Non abbiamo risorse illimitate e confidiamo nelle vostre abilità ed esperienze professionali per meglio definire quelle strategie a sostegno delle imprese e delle famiglie abruzzesi". Il Comitato avrà come compito principale quello di formulare proposte non vincolanti riguardanti l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 2 della legge 9, dalla riprogrammazione dei fondi europei al rifinanziamento per il microcredito. Inoltre, potrà studiare strategie in tema di contenimento della spesa pubblica regionale, di sistema bancario e accesso al credito delle imprese, di sostegno alle famiglie in difficoltà. La prossima riunione del Comitato si svolgerà in presenza, giovedì 11 giugno nella sede del Consiglio regionale di Pescara. Spetterà ai membri nominare un presidente, un vice e un segretario. (Gru)