- Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, informa che la app Immuni "è stata scaricata 1 milione di volte e questo vuol dire che i cittadini sono responsabili e vogliono proteggere le nostre comunità". Su Twitter quindi ribatte a "chi dice il contrario" che "non rende un buon servizio al Paese e si perde in polemiche sterili su strumenti utili a contrastare il Covid-19". (Rin)