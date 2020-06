Usa: il governatore della Virginia annuncia la rimozione della statua di Robert E. Lee a Richmond

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Virginia, Ralph Northam del Partito democratico, ha in programma di rimuovere una statua del generale confederato Robert E. Lee da una strada importante di Richmond. Lo riporta il sito "The Hill". La statua, una delle tante che dà il nome alla strada, sarà rimossa dal suo piedistallo e messa in deposito prima che venga determinato un nuovo sito. Le proteste che hanno attraversato gli Stati Uniti per la morte dell'afroamericano George Floyd hanno spesso incluso il vandalismo di molti monumenti di celebri figure della Confederazione, così come di altri personaggi storici associati al razzismo istituzionalizzato, come la statua di Philadelphia dell'ex sindaco Frank Rizzo, forte oppositore della desegregazione che usava lo slogan "Vota bianco". La statua di Lee, una delle cinque presenti su Monument Avenue a Richmond, è stata anch'essa attaccata durante alcune manifestazioni antirazziste. (Nys)