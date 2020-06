Brasile: coronavirus, governo stato di Rio de Janeiro commissaria sette ospedali da campo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dello stato di Rio de Janeiro, in Brasile, ha deciso di assumere la gestione diretta dei sette ospedali da campo in costruzione sul territorio per fronteggiare l'emergenza sanitaria causata dalla pandemia di coronavirus. Fino ad oggi costruzione e gestione degli ospedali era affidata all'associazione Istituto di cura di base e avanzata (Iabas). La decisione di commissariare le strutture è stata generata da inadempienze da parte della società, soprattutto riguardo i ritardi nella consegna degli ospedali e le carenze nella gestione. L'inaugurazione delle sette unità, inizialmente previste per la fine di aprile, è stata rinvia più volte, e al momento solo l'ospedale allestito nel complesso sportivo dello stadio Maracana è stato consegnato. Secondo il decreto pubblicato oggi dal governatore Wilson Witzel, il contratto stipulato con l'istituto sarà rescisso e il governo richiederà la consegna di tutte le attrezzature nonché la conclusione dei lavori il prima possibile.(Brp)