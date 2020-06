Messico: ritrovato il cadavere di una deputata del partito del presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Città del Messico, 3 giu - Il cadavere della deputata provinciale messicana Francis Anel Bueno, del partito Movimiento para la Regeneracion Nacional (Morena) del presidente Andres Manuel Lopez Obrador, è stato rinvenuto in una fossa comune di Colima, città della costa est del paese. La deputata era stata sequestrata il 29 aprile da un commando di uomini incappucciati che l'avevano prelevata mentre era intenta a collaborare in opere di disinfestazione nel distretto dove viveva. Da quel momento non si era più saputo nulla circa le sue sorti. L'annuncio del ritrovamento in una fossa clandestina è stato dato oggi dallo stesso presidente Lopez Obrador in una conferenza stampa. "Voglio esprimere le mie condoglianze alla famiglia, agli amici e ai compagni di partito, si tratta di un fatto tragico", ha detto il capo di Stato. Secondo quanto informato dal presidente sarebbero già stati arrestati i presunti autori del crimine.(Bua)