Brasile: coronavirus, generale Pazuello nominato ministro della Salute ad interim (2)

- Nelson Teich si era dimesso da ministro della Salute del Brasile per non avallare il piano del presidente Jair Bolsonaro di accelerare l'applicazione della clorochina nella cura dei pazienti affetti da Covid-19. "È il giorno più triste della mia vita. Ma non macchierò la mia storia a causa della clorochina", avrebbe detto il ministro uscente nel corso dell'incontro al termine di cui ha presentato le sue dimissioni. Di fronte alle resistenze manifestate da Teich rispetto a un cambio del protocollo sanitario previsto per la cura della Covid-19, intenzionato a non imporre l'uso del farmaco sin dai primi sintomi del nuovo coronavirus, il presidente aveva deciso di esautorare il ministro e disporre lui stesso la modifica del piano sanitario. Spingendo il professionista alle dimissioni, (segue) (Brp)