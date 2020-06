Brasile: coronavirus, generale Pazuello nominato ministro della Salute ad interim (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Teich, a sua volta, era entrato in carica lo scorso 17 aprile in sostituzione di Luiz Henrique Mandetta, che aveva lasciato il governo per contrasti con il presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, sulla gestione della pandemia di coronavirus. Negli ultimi giorni il neo-ministro, tuttavia, aveva mostrato distanze dalle stesse richieste di Bolsonaro di allentare le misure del distanziamento sociale e di utilizzare la clorochina per curare i malati di Covid, che avevano portato Mandetta a lasciare il governo. Pochi giorni prima il presidente Bolsonaro era tornato a caldeggiare l'uso della clorochina come cura per i malati della Covid-19, ribadendo una convinzione portata avanti da mesi. Impegno non sottoscritto da Teich. "La clorochina ha effetti collaterali e la prescrizione deve essere fatta in accordo tra il paziente e il medico. Tra i principali effetti collaterali del farmaco sono le complicanze cardiache; inoltre, recenti studi dimostrano che non è stato efficace contro il coronavirus", aveva scritto il ministro in un messaggio pubblicato sul proprio profilo twitter. Lo stesso ministro si era anche detto preoccupato sulla possibilità di allentare le misure di distanziamento sociale, vista la "chiara ascesa" della curva dei contagi e dei decessi "allo stato dei fatti". (Brp)