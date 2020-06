Brasile-Usa: commissione tributaria Stati Uniti si oppone ad accordo commerciale con il Brasile di Bolsonaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I componenti della commissione affari tributari del Camera dei deputati degli Stati Uniti (Ways and Means) hanno manifestato la propria contrarietà al piano di espansione dei legami economici con il Brasile allo studio da parte dell'amministrazione del presidente Donald Trump. La contrarietà nasce dalla critica al presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, a causa del suo curriculum per quanto riguarda le violazioni dei diritti umani e dei diritti dell'ambiente. Il presidente del comitato, Richard Neal, e i suoi colleghi democratici del comitato hanno dichiarato, in una lettera al rappresentante commerciale statunitense Robert Lighthizer, che il governo di Bolsonaro ha mostrato "un totale disprezzo per i diritti umani fondamentali". "Siamo fortemente contrari a cercare qualsiasi tipo di accordo commerciale con il governo Bolsonaro in Brasile. Il miglioramento delle relazioni economiche tra Stati Uniti e Brasile, in questo momento, minerebbe gli sforzi dei difensori brasiliani di persone, lavoro e ambiente per promuovere lo stato di diritto e proteggere e preservare le comunità emarginate ", hanno scritto.(Brp)