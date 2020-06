Brasile: coronavirus, generale Pazuello nominato ministro della Salute ad interim

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha nominato il generale Eduardo Pazuello come ministro della Salute ad interim. La nomina avviene a 18 giorni di distanza dalle dimissioni del ministro Nelson Teich, periodo in cui il ministero, in sede vacante, è stato guidato dallo stesso Pazuello che era stato nominato da Teich direttore esecutivo del ministero. Dopo l'uscita di scena improvvisa dell'oncologo, a causa di contrasti con Bolsonaro, il capo dello stato aveva preso in considerazione alcuni nomi per poterlo sostituire. Tuttavia alla fine il presidente ha deciso di confermare il generale dell'esercito alla guida del ministero. Lo scorso 20 maggio, Bolsonaro aveva annunciato che Pazuello sarebbe rimasto "per lungo tempo" a capo del ministero e che non avendo alcuna formazione medica, sarebbe assistito nel ministero da una "buona squadra" di medici. Successivamente, il 22 maggio, il ministro della Casa Civile, Walter Sousa Braga Netto, aveva dichiarato che Pazuello sarebbe stato confermato come ministro "a tempo determinato", con l'obiettivo di "organizzare la logistica del ministero nel modo più corretto". (segue) (Brp)