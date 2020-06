Finanza: Inwit entra in quotazione nel listino principale Ftse Mib, Ferigo "importante riconoscimento"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le azioni Inwit s.p.a. saranno quotate a partire da lunedì 22 giugno sul listino principale di Borsa Italiana, Ftse Mib. Lo riferisce una nota della compagnia. A 5 anni esatti dal primo giorno di quotazione il 22 giugno 2015, la 'promozione' al listino principale (Inwit fa parte attualmente dell’indice Ftse Italia Mid Cap) è stata decisa dall’Ftse index series technical commitee. Il Technical committee ogni tre mesi effettua una revisione dei titoli inseriti nei diversi Index in base a parametri tecnici legati alla capitalizzazione, al flottante e alla liquidità. "L’ingresso di Inwit nel listino principale di Borsa italiana - ha commentato l’amministratore delegato della società, Giovanni Ferigo - è un importante riconoscimento alla solidità e alle potenzialità della realtà nata dall’incorporazione di Vodafone towers. Inwit è ora il principale operatore infrastrutturale per le telecomunicazioni wireless in Italia e dispone di know-how e risorse per supportare al meglio la crescita del settore e del Paese, ampliando il volume della sua attività grazie anche a business innovativi. Siamo certi che la società sarà in grado di rispondere alle aspettative degli azionisti e di tutti i suoi stakeholders". (Com)