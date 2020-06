Fase 2: Pisano, per app Immuni serve contatto di almeno 15 minuti tra due cellulari distanza non oltre due metri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, Paola Pisano, ha spiegato che affinché l'app Immuni sia efficace il contatto tra due cellulari deve avere una durata apri ad "almeno 15 minuti", ad una distanza "non superiore a due metri". L'esponente dell'esecutivo ha parlato in occasione della sua audizione in videoconferenza davanti alla commissione Trasporti della Camera, sull'applicazione per il tracciamento dei contatti e sui voucher per la connettività per i cittadini e le imprese. (Rin)