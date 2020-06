Usa: proteste contro la polizia, la portavoce della Casa Bianca paragona Trump a Churchill

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La portavoce della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, ha paragonato in conferenza stampa la posa del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, con la Bibbia in mano davanti alla chiesa episcopale di St John a Washington al giro di perlustrazione di Winston Churchill a Londra dopo i bombardamenti della Seconda guerra mondiale. Lo riporta il sito "The Hill". McEnany ha fatto un parallelo tra la controversa visita di Trump, che è stata immediatamente preceduta da un'aggressiva azione della polizia per spingere fuori i manifestanti da Lafayette Square, non solo alla celebre visita di Churchill ma ad altri importanti momenti della storia presidenziale Usa. Un messaggio "di resilienza e determinazione", lo ha definito la portavoce "Come Churchill, lo abbiamo visto ispezionare i danni dei bombardamenti. Ha inviato un potente messaggio di leadership al popolo britannico", ha spiegato. (Nys)