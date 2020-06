Usa: Biden lancia messaggio elettorale sulle proteste per George Floyd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato elettorale del candidato del Partito democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, sta per lanciare uno spot digitale in alcuni Stati-chiave per la futura campagna, che spiegherà la sua posizione sui disordini civili e le proteste per la morte dell'afroamericano George Floyd. Lo riporta il sito "The Hill". Lo spot, lungo un minuto, intitolato "Costruisci il futuro", si sovrapporrà alle riprese del discorso di Biden con video e immagini delle proteste in tutto il Paese. Includerà anche filmati tratti dal raduno dei suprematisti bianchi del 2017 a Charlottesville, in Virginia, che ha causato la morte di un manifestante. “Il paese vuole una leadership. Leadership che può unirci, leadership che ci unisce”, afferma Biden nell'annuncio. “Non approfitterà della paura e della divisione. Non soffierò sulle fiamme dell'odio. Cercherò di guarire le ferite razziali che hanno afflitto a lungo il nostro paese, non di usarle per un tornaconto politico". Lo spot verrà distribuito su Facebook, Instagram e YouTube con un particolare focus negli Stati dell'Arizona, Florida, Michigan, Carolina del Nord, Pennsylvania e Wisconsin e sarà indirizzato agli elettori più giovani e diversificati. L'annuncio verrà sottotitolato anche in spagnolo. (Nys)