Fase 2: Pisano su immagine app Immuni, forse bambino in braccio bisognava darlo sia al papà che alla mamma

- Il ministro per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, Paola Pisano, in merito all'immagine che ha sollevato polemiche per promuovere l'app Immuni, che ritrae un uomo con un computer e una donna con in braccio il bambino, ha ringraziato "per i consigli e i suggerimenti" e ha osservato che "forse in questo periodo di lockdown il bambino in braccio bisognava darlo sia al papà che alla mamma. In ogni caso abbiamo cambiato immagine". L'esponente dell'esecutivo ha parlato in occasione della sua audizione in videoconferenza davanti alla commissione Trasporti della Camera, sull'applicazione per il tracciamento dei contatti e sui voucher per la connettività per i cittadini e le imprese. (Rin)