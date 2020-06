Brasile: Bolsonaro pone veto su legge per uso di 8,6 miliardi in azioni anti-covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro ha posto il veto sulla legge approvata lo scorso 14 maggio dal Senato, che disponeva l'uso del saldo del Fondo di riserva monetaria (Frm), pari a circa 8,6 miliardi di real (1,5 miliardi di euro), in azioni per combattere la diffusione del coronavirus. La destinazione del denaro del fondo 'dormiente' era stata approvata a maggio dal parlamento che con ampio consenso aveva disposto che i denaro fosse diviso tra stati e municipi del paese perché le istituzioni periferiche potessero affrontare al meglio la crisi sanitaria in corso. Bolsonaro ha promulgato solo la parte della legge che estingue il fondo, che era già inattivo. Ora spetta al parlamento analizzare il veto presidenziale, e decidere se mantenerlo o rovesciato. Non ci sono ancora previsioni su quando la questione verrà analizzata (Brb)