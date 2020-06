Roma: Raggi, atto criminale incendio a deposito Atac, superiamo campi rom

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Virginia Raggi, sindaco di Roma, questa mattina è stata alla rimessa Atac di Magliana "dove ieri notte dei delinquenti hanno dato alle fiamme dei bus. Un vero e proprio atto criminale", scrive Raggi su Facebook. "Un episodio che fa rabbia. Ma sia chiaro, chi voleva spaventarci non ci è riuscito. Noi proseguiamo a testa alta - aggiunge Raggi - con il lavoro di risanamento di Atac, l’azienda di trasporti pubblica più grande d’Europa. Ovviamente sono scattate le indagini per ricostruire quanto accaduto. Ci auguriamo che i responsabili siano presto individuati e puniti severamente. Gli operatori della rimessa Atac ci riferiscono di ripetuti furti ed episodi di vandalismo: molte testimonianze riferiscono di incursioni notturne da parte di alcuni abitanti del vicino campo rom di via Candoni, gli stessi che più volte si sono resi protagonisti di furto di gasolio nonché del lancio di sassi nei confronti degli autisti e dei bus dell’Atac. Ribadisco - sottolinea Raggi - che la nostra linea resta il superamento dei campi, all’interno dei quali vivono vittime e carnefici. Deve essere chiaro che non verranno tollerati gesti o attività criminali dei quali rispondono anche coloro che non hanno responsabilità diretta. Proprio per dare seguito alla nostra strategia, oggi è stato pubblicato il bando per il superamento dei campi rom di via Salviati e via Lombroso - conclude - accoglienza per chi è in difficoltà, fermezza nei confronti di chi non rispetta le regole o, addirittura, compie atti criminali". (Rer)