Sociale: Raggi, pubblicato bando per superamento campi rom Salviati e Lombroso (2)

- La novità più recente- prosegue la nota - riguarda appunto il completamento delle mappature sociali su Salviati 1 e 2 e su Cesare Lombroso e la conseguente pubblicazione del bando. Per questi campi, all'esito della mappatura, sono stati avviati percorsi di regolarizzazione giuridico - documentale di presa in carico dei Servizi sociali e della Asl per i casi più complessi. Nel caso di La Barbuta sono 37 i nuclei già fuoriusciti grazie al reperimento di alloggi presso l'edilizia residenziale pubblica o presso privati. Sono 19 i percorsi sottoscritti che riguardano attività lavorativa e/o di tirocinio, in particolar modo tramite la regolarizzazione dell'attività di raccolta del ferro. Per quanto concerne la presenza di minori all'interno del campo e le relative iscrizioni scolastiche, è stato istituito uno sportello dedicato presso il Municipio VII, al fine di offrire supporto alle famiglie per le pratiche di iscrizione nelle scuole. Sono state inoltre fornite informazioni con orari e modalità previste presso le segreterie degli istituti interessati, quali Ic Calice, Ic Fontanile Anagnino, Ic Via dell' Aereoporto, via Montalcini. Nel complesso sono state garantite 14 nuove iscrizioni di bimbi che prima erano preda della dispersione scolastica. (segue) (Rer)