Sociale: Raggi, pubblicato bando per superamento campi rom Salviati e Lombroso (3)

- In relazione a La Monachina - conclude la nota - sono presenti 13 minorenni, che frequentano tutti le attività educative e scolastiche. Il capitolo legato ai percorsi lavorativi indica che 9 persone sono state prese in carico dai centri di orientamento al lavoro (Col), altri 8 hanno completato la formazione con relativa attestazione, altri 3 hanno sottoscritto contratti di lavoro e sono stati avviati 6 tirocini professionali. Per Castel Romano è stato siglato lo scorso febbraio il contratto con l'ente gestore, successivamente le attività sono state interrotte a causa dell'emergenza Covid. Per 9 nuclei è comunque già stata impostata la sottoscrizione del Patto di responsabilità con Roma Capitale. (Rer)