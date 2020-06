Italia-Francia: il bilaterale Di Maio-Le Drian conferma l'amicizia e la vicinanza fra i due paesi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È ora di lavorare insieme per uscire dalla crisi, per sviluppare il coordinamento necessario per riaprire le frontiere”, ha detto da parte sua Le Drian, parlando di frontiere interne ed esterne. “Credo che sia importante giungere a un buon coordinamento a livello europeo e credo che il 15 giugno sia la data in cui si potrà decidere questa apertura. Non dico che sarà proprio quella la data, ma intorno a quella scadenza dovremo decidere l’apertura delle frontiere esterne”, ha aggiunto il titolare della diplomazia francese. In merito al piano di rilancio dell’Ue, Le Drian ha affermato che c’è la volontà di “lavorare insieme, anche ad altri partner, per fare in modo che le proposte della Commissione vengano approvate rapidamente”. Il ministro Le Drian, rispondendo ad una domanda nella conferenza stampa alla Farnesina, ha dichiarato che il bilaterale di oggi tra Italia e Francia testimonia la volontà di rafforzare le relazioni nello spirito del cosiddetto “Trattato del Quirinale”. “Il 27 febbraio a Napoli (data del vertice italo-francese) il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il capo dello Stato francese Emmanuel Macron si erano messi d’accordo sulla necessità di attuare il Trattato del Quirinale affinché possa costituire una nuova base giuridica delle nostre relazioni”, ha detto il ministro parlando dell'accordo bilaterale proposto per la prima volta nel 2017. Le Drian ha spiegato che, dalla data del 27 febbraio lo stallo nelle relazioni è stato provocato dalla pandemia di coronavirus, e ha quindi confermato che la bontà delle relazioni bilaterali emerge nell’incontro odierno con l’omologo Di Maio. Si tratta di un documento “molto ampio”, ha detto Le Drian, “un nuovo elemento della collaborazione franco-italiana”. (segue) (Pav)