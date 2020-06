Italia-Francia: il bilaterale Di Maio-Le Drian conferma l'amicizia e la vicinanza fra i due paesi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sintonia tra Roma e Parigi è emersa nella conferenza stampa anche sul dossier della Libia. Secondo Di Maio, l’operazione Irini per fermare il traffico di armi in Libia è fondamentale e deve ricevere contributi adeguati. “L’afflusso di armi dall’estero in violazione dell’embargo deve cessare”, ha dichiarato il ministro sottolineando l’importanza fondamentale dell’operazioni europea Irini: “Ci auguriamo che riceva contributi adeguati in termini di assetti aerei e navali” e che “le capacità satellitari siano rapidamente attivate” per garantire la “neutralità del mandato" che per l’Italia è "un elemento imprescindibile”. Di Maio ha aggiunto che la produzione petrolifera deve riprendere immediatamente in Libia. Il dialogo politico nel quadro del Processo di Berlino, secondo il ministro, è l’unica opzione credibile per cessate il fuoco permanente e per un percorso di riconciliazione credibile nel paese nord africano. (segue) (Pav)