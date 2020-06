Italia-Francia: il bilaterale Di Maio-Le Drian conferma l'amicizia e la vicinanza fra i due paesi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ogni volta che Francia e Italia parlano della Libia c’è una convergenza; siamo sulla stessa linea e ciò è necessario per la sicurezza nel Mediterraneo”, ha detto Le Drian. “Il futuro della Libia non deve essere oggetto di strumentalizzazione di potenze esterne, il futuro della Libia dovrebbe appartenere innanzitutto ai libici e la sicurezza dei nostri paesi è interessata direttamente dalla sicurezza in Libia. C’è stato un processo istituito a Berlino a gennaio cui abbiamo partecipato e contribuito entrambi. C’è una roadmap per consentire ai libici di ritrovare serenità e riavviare un processo democratico”, ha detto Le Drian. “Siamo molto determinati entrambi per fare in modo che tutte le parti rispettino gli accordi assunti a Berlino”, ha proseguito. Nella capitale tedesca “si è espressa la necessità di un cessate il fuoco dopo l’istituzione di un comitato tecnico 5+5 e il fatto che ora questo comitato si riunisca lo riteniamo un passo avanti, ma è solo un punto di partenza. Dobbiamo andare avanti per sbloccare le attività petrolifere; avviare un processo interlibico sulle modalità della transizione politica; e porre fine alle ingerenze straniere e alle forniture di armi da parte di paesi partner alle fazioni sul terreno. È stato deciso a Berlino di istituire una missione militare di messa in sicurezza per fare in modo che l’embargo venga rispettato”, ha ricordato Le Drian. (Pav)