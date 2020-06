Usa: sondaggio, Biden in vantaggio di undici punti su Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vantaggio dell'ex vicepresidente, e probabile candidato del Partito democratico, Joe Biden, nei sondaggi rispetto al presidente Donald Trump è cresciuto nonostante la sua assenza dalla campagna elettorale, attestandosi a undici punti a livello nazionale. Lo riporta il sito "Politico", che cita un sondaggio dell'Università di Monmouth pubblicato oggi. Il parere favorevole su Biden è del 52 per cento rispetto al 41 per cento per Trump tra gli elettori registrati. ll divario si è dunque ampliato rispetto a maggio, quando Biden aveva il supporto del 50 per cento degli intervistati al 41 per cento di Trump. Quando Biden si è assicurato la nomination democratica, a marzo, i sondaggi mostravano un distacco tra i due contendenti di appena tre punti. In questi ultimi tre mesi Biden ha rinunciato a quasi ogni evento dal vivo, facendo campagna elettorale da casa sua, nel Delaware, per l'isolamento sociale imposto dal coronavirus. (Nys)