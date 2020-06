Sociale: Raggi, pubblicato bando per superamento campi rom Salviati e Lombroso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue il percorso impostato dall'amministrazione capitolina finalizzato al graduale superamento, sino alla chiusura, dei campi rom di Roma Capitale. È quanto si legge in una nota del Campidoglio. Un processo che avanza, al netto della necessità di ricalibrare alcuni interventi a causa della necessaria sospensione di alcune attività durante l'emergenza Covid. Sono in pieno sviluppo le azioni che riguardano La Barbuta e La Monachina (chiusura circa fine 2020), è stato avviato l'iter per Castel Romano (chiusura circa a fine 2021), mentre sono appena stati pubblicati i bandi per individuare i migliori enti gestori cui affidare le operazioni di superamento e chiusura per i campi di via Salviati e di via Lombroso. Per i campi di Gordiani, Salone e Candoni il bando verrà prodotto entro fine anno circa. (segue) (Rer)