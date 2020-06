Brasile: Tesoro emette titoli di debito esteri per finanziare azioni anti-covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investitori che acquistano questi titoli di stato pagano in dollari o altre valute, come l'euro. Alla data del cosiddetto rimborso, ricevono indietro l'importo pagato al governo brasiliano. Inoltre, il Brasile paga interessi per questi investitori ogni sei mesi o un anno, a seconda del contratto. Il lancio di obbligazioni sul mercato estero funziona come un'asta: gli investitori fanno le loro proposte per i tassi di interesse e il numero di titoli che desiderano ricevere e il Tesoro accetta o meno. Le offerte vengono fatte alle banche scelte dal ministero dell'economia per gestire l'operazione. I fondi raccolti all'estero saranno utilizzati dal ministero per finanziare la politiche adottate per combattere il coronavirus. Tuttavia, lo scorso 27 maggio, il dipartimento del Tesoro aveva informato che il governo sta cercando prestiti sul mercato internazionali per 3,35 miliardi di dollari e 550 milioni di euro, per pagare i piani di aiuto anti-pandemia in favore di imprese, famiglie e lavoratori. In particolare i fondi verrebbero spesi per finanziare il bonus da 600 real (110 euro) in favore di lavoratori autonomi e precari, la cassa integrazione, assegno di disoccupazione, reddito di cittadinanza (Bolsa Familia), per un totale di 222,8 miliardi di real (21 miliardi di dollari. (segue) (Brb)